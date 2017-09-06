Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала US Open Надаль — Рублёв

Испанец Рафаэль Надаль (1) в четвертьфинале Открытого чемпионата США сыграет с россиянином Андреем Рублёвым. Поединок начнётся ориентировочно в 21:00 по московскому времени. Ранее соперники между собой не встречались. На данный момент Рафаэль лидирует в рейтинге АТР, а Андрей располагается на 53-й позиции.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Победитель этого противостояния поспорит за выход в финал либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.