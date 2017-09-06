Рублёв взял всего 5 геймов у Надаля в четвертьфинале US Open

Россиянин Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open уступил испанцу Рафаэлю Надалю (1) со счётом 1:6, 2:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. 19-летний москвич, занимающий 53-е место в рейтинге АТР, сделал 1 эйс, 7 двойных и 43 невынужденные ошибки, активно выиграл 18 розыгрышей, а также реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Рафаэль четырежды подал навылет, допустил 3 двойные, совершил 21 виннер и 20 невынужденных и реализовал 7 брейк-пойнтов из 18.

За выход в финал Надаль поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (3), либо с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (24).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.