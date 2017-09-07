Вандевеге: даёшь четыре американки в полуфинале US Open!

Американка Коко Вандевеге, переигравшая в четвертьфинале Открытого чемпионата США чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6 (7:4), 6:3, поделилась эмоциями от достигнутого успеха.

«Я очень рада, что смогла завершить матч в двух партиях и порадовать зрителей. Я очень хорошо действовала в решающие моменты, а моей сильной стороной была уверенная игра на приёме. Я сама обладаю мощной подачей и знаю, как раздражает, когда соперница возвращает мячи на твою сторону.

Что касается возможного участия четырёх американок в полуфинале, то это будет очень здорово для всего американского тенниса и привлечёт внимание всей страны. Даёшь четыре из четырёх!» — приводит слова Вандевеге официальный сайт WТА.