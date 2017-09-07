Надаль: Рублёв нервничал и ошибался чаще, чем обычно

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от победы над россиянином Андреем Рублёвым со счётом 6:1, 6:2, 6:2 в четвертьфинале US Open.

«Это был хороший матч для меня. Я сыграл на высоком уровне и очень рад вновь выйти в полуфинал турнира „Большого шлема“ в Нью-Йорке. Для Андрея это был первый в карьере четвертьфинал соревнований такого уровня, поэтому он нервничал и ошибался чаще, чем обычно», — приводит слова Надаля ESPN.

За выход в финал Надаль поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.