Рублёв: матч с Надалем показал, насколько я далёк от лучших игроков мира

Россиянин Андрей Рублёв, уступивший в четвертьфинале Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 1:6, 2:6, 2:6, оценил итоги встречи.

«Этот матч показал мне, насколько я далёк от лучших игроков мира, и сколько мне ещё предстоит работать и прогрессировать. Так что теперь время становится лучше и сильнее», — приводит слова Рублёва официальный блог турнира в сети «Твиттер».

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В полуфинале соперником Надаля станет либо швейцарец Роджер Федерер, либо аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.