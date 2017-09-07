Плишкова: мне всё равно, что я уже не буду первой ракеткой мира

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала своё поражение от американки Коко Вандевеге в четвертьфинале US Open со счётом 6:7 (4:7), 3:6. 11 сентября уроженка Лоуни покинет первую строчку рейтинга WTA.

“Сейчас я могу сказать, что в целом не показала свой лучший теннис на этом турнире. Тем не менее я дошла до четвертьфинала, что очень хорошо. В теннисе ты не всегда можешь так далеко доходить на соревнованиях. Я рада, что по крайней мере сделала это. Сегодня матч получился равным, всё решили несколько розыгрышей.

В первой партии у меня был сетбол, а во втором — возможности сделать брейк. Думаю, Коко сыграла отлично. Она может играть гораздо хуже, чем сыграла сегодня. Я могу играть гораздо лучше, чем сыграла сегодня.

Я вновь чувствовала себя не лучшим образом на корте. Но когда соперница так играет, ты никогда не будешь чувствовать себя комфортно. Она выполнила много отличных подач и быстрых ударов с задней линии. Иногда ты не так уж много делаешь неправильно. Но у меня были шансы, однако я ими не воспользовалась.

Думаю, у меня были большие ожидания от своего выступления. Я понимала, что мне досталась неплохая сетка, в которой нет непобедимых игроков. И сегодня у меня были шансы. Может быть, я слишком многого ожидала от себя.

Мне всё равно, что я уже не буду первой ракеткой мира. Не думаю, что что-либо изменится, когда я буду номером 2. Не вижу никакой разницы. Для меня никаких изменений не случится», — цитирует Плишкову официальный сайт турнира.