Рублёв: если бы я лучше подавал, то счёт, может, был бы 3:6, 4:6, 4:6

Россиянин Андрей Рублёв поделился впечатлениями после поражения от испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале US Open со счётом 1:6, 2:6, 2:6.

«Сыграть в четвертьфинале с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем — это был прекрасный опыт для меня. Я очень рад. Теперь я буду тренироваться усерднее, чтобы прибавить во всех компонентах. Если мы ещё встретимся, то я постараюсь сыграть лучше.

Приятно, что Надаль похвалил меня после матча. Теперь мне нужно доказать, что он, может быть, прав. Мне нужно работать как можно упорнее, потому что я ещё должен добиться прогресса во всём.

Надаль преподал мне урок: 1, 2 и 2. Это великолепный опыт. Я чувствую, что обладаю ударами, которыми могу противостоять таким соперникам. Но в целом они всё ещё гораздо лучше меня. Мне нужно устранить слабые места в работе ног и во всём остальном. Я не так быстр, как топ-игроки. Сегодня например, мне требовалось выполнить 4-5 мощнейших ударов, чтобы пробить навылет. Удары Рафы были медленнее, но ему нужно было лишь два раза приложиться к мячу. Это главное отличие.

Сегодня Рафа сыграл так, как я и ожидал. Я расстроен лишь своей подачей. Если бы я подавал так, как в первых раундах, то мог сыграть гораздо лучше. Счёт был бы не 1:6, 2:6, 2:6, а, может, 3:6, 4:6, 4:6», — цитирует Рублёва официальный сайт турнира.