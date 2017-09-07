Вандевеге: я старалась не давать Плишковой набирать лёгкие очки на подаче

Американка Коко Вандевеге поделилась эмоциями после победы в четвертьфинале Открытого чемпионата США над чешкой Каролиной Плишковой со счётом 7:6 (7:4), 6:3 и рассказала об ожиданиях от встречи со своей соотечественницей Мэдисон Кис.

«Думаю, на юниорском уровне все мечтают поднять над головой трофей за победу на турнире «Большого шлема». Моя мечта ещё жива. Я всё ещё сражаюсь за трофей на US Open.

Когда я выиграла последнее очко, то в тот момент подумала, что бабушка и дедушка всё ещё со мной. Я взглянула вверх и ощутила любовь во всём, что происходило. Я очень довольна тем, как смогла завершить этот матч на глазах этих прекрасных зрителей.

Думаю, самым важным сегодня для меня было навязывать борьбу на приёме. Если даже я принимала не лучшим образом, то просто старалась перебросить мяч через сетку. Как человек, обладающий сильной подачей, я понимаю, как раздражает, когда соперница возвращает мячи на твою половину с приёма. Я старалась не давать ей набирать лёгкие очки на подаче. Это оказывало давление на Плишкову и стало решающим.

Что касается матча с Мэдисон, то она может захватывать контроль над розыгрышами. Если я позволю ей сделать это, то она выиграет. Так что всё будет зависеть от меня. Важно не дать ей сделать это», — цитирует Вандевеге официальный сайт турнира.