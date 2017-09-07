Впервые с 2003 года на вершине рейтингов ATP и WTA будут соотечественники

После поражения первой ракетки мира чешки Каролины Плишковой в четвертьфинале Открытого чемпионата США от американки Коко Вандевеге со счётом 6:7 (4:6), 3:6 стало известно, что 11 сентября рейтинг WTA возглавит испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса.

Первой ракеткой мира у мужчин является ещё один представитель Испании Рафаэль Надаль.

В последний раз представители одной страны одновременно возглавляли рейтинги ATP и WTA в 2003 году. Первыми ракетками мира тогда были Андре Агасси и Серена Уильямс из США.