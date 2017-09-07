Дьяченко одолела Ковинич во втором круге турнира в Даляне

Российская теннисистка Виталия Дьяченко пробилась в четвертьфинал турнира в Даляне (Китай), в трёх партиях обыграв представительницу Черногории Данку Ковинич (2) со счётом 6:3, 2:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты. Виталия трижды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 9 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Даляне 27-летняя россиянка поспорит с представительницей Китая Чжан Кайлинь (WC).