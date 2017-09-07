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Федерер: уходя с корта, я подумал: «Наконец я смогу отдохнуть»

7 сентября 2017, четверг. 12:12 Теннис

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями после поражения от аргентинца Хуана-Мартина дель Потро в четвертьфинале US Open со счётом 5:7, 6:3, 6:7 (8:10), 4:6 и рассказал о своём расписании в концовке сезона.

«Так бывает. Я не знаю, мне сложно объяснить. Иногда ты делаешь правильные вещи, соперник тоже. Но в итоге всё складывается не в твою пользу. Не думаю, что я сыграл плохо. Может быть, я мог лучше действовать в концовке тай-брейка. Но те решения, которые принимали он и я, в итоге привели к его победе. Но не думаю, что те очки стали решающими. Тогда я просто стал уступать 1:2 по сетам.

Дель Потро выполнял отличные удары в нужные моменты. Иногда и я ему помогал. Но в важные моменты он играл лучше.

Уходя с корта, я подумал: «Наконец я смогу отдохнуть». Я очень устал, здесь я потратил много сил.

Теперь я сыграю в Кубке Лэйвера, в Шанхае, Базеле, Париже и Лондоне. Это моё расписание, и оно не изменится. Надеюсь, я смогу на 100% восстановиться к Кубку Лэйвера. Затем я постараюсь пораньше прибыть в Шанхай, чтобы как следует подготовиться и выиграть турнир. Это является моим приоритетом», — цитирует Федерера официальный сайт турнира.

Дель Потро обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open
Источник: US Open Сообщить об ошибке
Теги
Роджер Федерер Хуан-Мартин дель Потро US Open
Новости. Теннис
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