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Дель Потро: если покажу свой лучший теннис, то могу быть очень опасен для Рафы

7 сентября 2017, четверг. 14:30 Теннис

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поделился впечатлениями после победы над швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4 и рассказал о настрое на матч с испанцем Рафаэлем Надалем.

“Я играл с Роджером на самой крупной арене тура, на моём любимом турнире. Мне очень приятно находиться здесь. Сейчас я просто хочу насладиться моментом. В матче с Федерером терять мне было нечего. Я на протяжении всей встречи играл очень умно. Ещё раз обыграть Роджера на этом потрясающем турнире — это важный успех для меня.

В полуфинале турнира «Большого шлема» может случиться всё что угодно. Нужно быть готовым к своему шансу. Я постараюсь насладиться матчем с Рафой. Если я сыграю в свой лучший теннис, то могу стать очень опасным соперником для него.

В 2009 году я также играл и с Надалем, и с Роджером. Надеюсь, смогу повторить свой результат. Мы стали старшее, но Надаль проводит потрясающий сезон, он первая ракетка мира. Однако с такой потрясающей поддержкой всё может случиться», — цитирует дель Потро Reuters.

Дель Потро обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
Теги
Рафаэль Надаль Роджер Федерер Хуан-Мартин дель Потро US Open
Новости. Теннис
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