Мугуруса: рада, что могу разделить этот момент с Надалем

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая 11 сентября станет первой ракеткой мира, в «твиттере» разместила фото со своим соотечественником Рафаэлем Надалем, возглавляющим рейтинг ATP. Впервые с 2003 года лидерами рейтингов ATP и WTA одновременно будут соотечественники.

“Я невероятно горжусь тем, что могу разделить этот столь важный для нашего спорта момент с Рафаэлем Надалем. Он лучший пример для подражания. Мы первые”, — подписала фото Мугуруса.

Фото доступно в «твиттере» Гарбинье Мугурусы.