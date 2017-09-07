Турнир в Санкт-Петербурге предоставил «уайлд-кард» Южному и Донскому

Организаторы турнира АТР в Санкт-Петербурге, который пройдёт на харде в зале с 18 по 24 сентября, предоставили «уайлд-кард» российским теннисистам Евгению Донскому, занимающему 99-е место в рейтинге АТР, и 101-й ракетке мира Михаилу Южному, сообщает пресс-служба соревнований.

Право сыграть в квалификации в обход рейтинга получили россияне Алексей Ватутин (182-я ракетка мира) и Теймураз Габашвили (211).

Первым номером посева станет француз Жо-Вильфрид Цонга (12), а вторым — испанец Роберто Баутиста-Агут (13).