Коннорс: Надаль своей страстью заставляет переживать за него

Восьмикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира американец Джимми Коннорс выразил восхищение страстью к теннису испанца Рафаэля Надаля.

«У Рафы заметная страсть в игре, в перемещении по корту. Я не скажу, что у других игроков этого нет, но он заставляет своей энергией переживать за него и притягивает болельщиков. Думаю, он больше всего похож на меня в этом плане.

Что касается Федерера, то он играет более элегантно. Это проявляется и в его ударах, и в его игре в целом», — приводит слова Коннорса официальный сайт US Open.