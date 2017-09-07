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Коннорс: Надаль своей страстью заставляет переживать за него

7 сентября 2017, четверг. 20:05 Теннис

Восьмикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира американец Джимми Коннорс выразил восхищение страстью к теннису испанца Рафаэля Надаля.

«У Рафы заметная страсть в игре, в перемещении по корту. Я не скажу, что у других игроков этого нет, но он заставляет своей энергией переживать за него и притягивает болельщиков. Думаю, он больше всего похож на меня в этом плане.

Что касается Федерера, то он играет более элегантно. Это проявляется и в его ударах, и в его игре в целом», — приводит слова Коннорса официальный сайт US Open.

Источник: US Open Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
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