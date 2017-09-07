Роже и Тецэу стали первыми финалистами US Open в мужском парном разряде

Голландец Жан-Жюльен Роже и румын Хоря Тецэу (12) в полуфинал Открытого чемпионата США в мужском парном разряде одержали волевую победу над первыми сеяными финном Хенри Континеном и Джоном Пирсом со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут.

За титул Роже и Тецэу поспорят либо с испанцами Марком и Фелисьяно Лопесами (11), либо с американцами Бобом и Майком Брайанами (5).

Для Роже этот финал станет вторым в карьере на турнирах серии «Большого шлема», а для Тецэу — пятым. При этом оба завоевали по одному титулу на Grand Slam — Уимблдон-2015.