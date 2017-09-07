Лансере проиграла в третьем круге Открытого чемпионата США среди юниорок

Россиянка Софья Лансере в третьем круге юниорского Открытого чемпионата США проиграла американке Элизии Болтон со счётом 3:6, 7:5, 4:6. Поединок продолжался 1 час 59 минут. Софья дважды подала навылет при 10 двойных ошибках, а также реализовала 8 брейк-пойнтов из 15, проиграв 9 геймов на своей подаче.

За выход в полуфинал соревнований Болтон поспорит с колумбийкой Эмилианой Аранго, которая победила ещё одну представительницу США, Келли Чен, со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

Напомним, ранее в четвертьфинал пробилась россиянка Елена Рыбакина (3).