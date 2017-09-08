Кис нанесла поражение Вандевеге, отдав лишь три гейма, и вышла в финал US Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в финал Открытого чемпионата США после убедительной победы на соотечественницей Коко Вандевеге на полуфинальной стадии турнира. Игра завершилась со счётом 6:2, 6:1.



Противостояние заняло 1 час 6 минут. Кис 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Вандевеге обошлась без эйсов и реализованных брейк-пойнтов, допустив 2 двойных ошибки.



В решающем матча турнира Кис встретится с ещё одной американской спортсменкой Слоан Стивенс, которая выбила из борьбы за трофей опытную Винус Уильямс.