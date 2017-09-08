Кис: не думаю, что когда-нибудь чувствовала себя лучше, чем сейчас

Американская теннисистка Мэдисон Кис после победы над соотечественницей Коко Вандевеге в полуфинале Открытого чемпионата США не скрывала эмоций от выхода в решающий матч турнира.



«В ходе игры я почувствовала, что на самом деле мне нужно, что рано или поздно это сработает. И теперь я чувствую себя просто прекрасно, не думаю, что когда-нибудь чувствовала себя лучше, чем сейчас. Я просто очень счастлива оказаться в финале», — цитирует спортсменку ВВС.



В финале турнира в Нью-Йорке Кис встретится с ещё одной представительницей США Слоан Стивенс.

Кис нанесла поражение Вандевеге, отдав лишь три гейма, и вышла в финал US Open