Харитонова проиграла в третьем круге юниорского US Open

Российская теннисистка Анастасия Харитонова не смогла пробиться в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата США. В матче третьего раунда соревнований она проиграла американке Кэти Волынец со счётом 3:6, 6:7 (4:7). Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований американка поспорит со своей соотечественницей Кори Гауфф.