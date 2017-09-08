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Исаева и Вукович снялись с юниорского US Open в парном разряде

8 сентября 2017, пятница. 09:14 Теннис

Россиянка Анжелика Исаева и сербка Драгинья Вукович снялись с юниорского Открытого чемпионата США в парном разряде. В матче второго круга они должны были сыграть с представительницей Китайского Тайбэя Ен Суо Лян и китаянкой Синь Ю Вань (4).

За выход в полуфинал Ен Суо Лян и Синь Ю Вань поспорят с американками Элисией Болтон и Энн Ли (8).

Ранее в четвертьфинал соревнований пробились россиянки Софья Лансере и Камилла Рахимова (7). Их соперницами будут представительницы Польши Майя Чвалинска и Аня Хертель.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
US Open
Новости. Теннис
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