Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла в полуфинал турнира в Даляне (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжан Кайлинь (WC) со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Виталия 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал соревнований в Даляне 27-летняя россиянка поспорит либо со своей соотечественницей Верой Звонарёвой, либо с представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой.