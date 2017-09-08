Вандевеге: я боролась как могла, но Кис до конца матча была на высоте

Американка Коко Вандевеге поделилась впечатлениями после поражения от своей соотечественницы Мэдисон Кис в полуфинале US Open со счётом 1:6, 2:6.

«Мэдисон провела невероятный матч. В этом всё дело. Я не была ошеломлена тем, что мы играем на корте Артура Эша. Мне сложно сейчас оценить ситуацию, но выход в полуфинал US Open в любом случае стал удивительным опытом для меня. Я знаю, что очень много работала, чтобы пройти так далеко.

Год ещё не закончен, но я уже могу сказать, что достигла ряда промежуточных целей. Я приблизилась к той форме и игре, которую хочу демонстрировать, но это не конец. В этом году было немало позитивных моментов.

Кис прекрасно провела первый сет. Я думала, что она может немного сбавить темп. В любом случае до последнего розыгрыша игра не закончена. Я боролась как могла, но Мэдисон до конца матча была на высоте.

Больше всего я горжусь тем, как сражалась в каждом раунде. Даже сегодня, хотя в этой игре всё было в руках Мэдисон. Чтобы пройти так далеко, нужно было бороться всем сердцем и страстно этого желать.

Для меня турнир «Большого шлема» ещё не окончен, я сыграю в миксте. Надеюсь, я буду просто счастлива по окончании US Open”, — цитирует Вандевеге официальный сайт турнира.