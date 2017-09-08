Кис: мы со Стивенс обе хотим победить, но в любом случае останемся подругами

Американка Мэдисон Кис прокомментировала победу над своей соотечественницей Коко Вандевеге в полуфинале US Open со счётом 6:1, 6:2 и рассказала о настрое на финальный матч с ещё одной представительницей США Слоан Стивенс.

«Ощущения удивительные. Именно о таких моментах мечтаешь в детстве. Я сижу здесь в статусе финалистки US Open – это поразительно.

Я сыграла очень хорошо. Это был один и тех дней, когда я просто очень комфортно себя чувствовала на корте и заставляла себя не выключаться из игры. Я понимала, что для победы над Коко мне нужно сыграть очень хорошо. Как только я набрала ход, всё сложилось воедино. К счастью, я смогла завершить матч именно так.

Мы уже встречались со Слоан раньше. Я практически уверена, что она просто уничтожила меня, но со временем играть друг с другом становится проще. Важно разделять дружбу за пределами корта и игру. Конечно, мы обе хотим победить. Мы оставим всё, что произойдёт на корте, и по-прежнему будем очень хорошими подругами.

Слоан отлично обороняется, но думаю, мы похожи в том, что в большей степени стараемся атаковать. Наверное, ей всё же комфортнее играть в защите, но в целом мы действуем в похожем стиле.

Перед турниром я не думала, что могу стать чемпионкой. Я двигалась вперёд матч за матчем и просто хотела показывать хорошую игру и отлично себя чувствовать на корте. Я до сих пор не в полной мере позволяю себе думать о том, что вышла в финал», — цитирует Кис официальный сайт турнира.