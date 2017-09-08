Димитров встретился с президентом Болгарии Радевым

Болгарин Григор Димитров, проигравший во втором круге Открытого чемпионата США россиянину Андрею Рублёву со счётом 5:7, 6:7 (3:7), 3:6, в Софии встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым, сообщает страница главы государства в «Фейсбуке». Радев отметил успехи Григора на корте, а Димитров, в свою очередь, предложил концепцию создания теннисных центров в Болгарии.

«Ваш неустанный труд, жажда победы и преданность спорту вдохновляют сотни детей брать в руки ракетки и упорно работать на корте. Вы вывели болгарский теннис на ранее недостижимую высоту», — сказал Радев.