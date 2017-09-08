Хромачёва и Марцинкевич выиграли турнир ITF в Венгрии в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва вместе с Дианой Марцинкевич из Латвии стала победительницей турнира ITF в Венгрии в парном разряде. В финале 22-летняя москвичка Хромачёва и 25-летняя рижанка Марцинкевич одержали победу над венгеркой Агнес Букта и словачкой Вивьен Жухажовой со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 21 минуту. Хромачёва и Марцинкевич 1 раз подали на вылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 брейка и 3 ошибки на подаче.