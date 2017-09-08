Шарапова: впервые в жизни волновалась о том, что думают обо мне другие

Издание The Daily Mail накануне выхода автобиографической книги российской теннисистки Марии Шараповой «Неудержимая» опубликовало несколько фрагментов, в одном из которых Шарапова рассказывает о том, что она чувствовала во время допингового разбирательства из-за приёма милдроната. Книга Шараповой на английском языке выйдет во вторник, 12 сентября, на русском – в конце месяца.

«У меня в голове будто завелся червь и выел мне мозг. Никогда ничего подобного я не ощущала. На кого бы я ни посмотрела, тут же ловила себя на мысли: «А он тоже считает меня обманщицей?» Впервые в жизни меня начало волновать то, что обо мне думают другие», — цитирует книгу Шараповой Daily Mail.