Роже и Тецэу выиграли US Open — 2017 в мужском парном разряде

Голландский теннисист Жан-Жульен Роже и румын Хоря Тецэу стали победителями Открытого чемпионата США в парном разряде. В финальном матче 12-е сеяные Роже и Тецэу в двух сетах взяли верх над испанцами Фелисьяно и Марком Лопесами, получившими 11-й номер посева, со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 25 минут. Роже и Тецэу 5 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 5. На счету испанцев 3 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 брейк.

Ранее лучшим достижение Роже на US Open был выход в полуфинал турнира 2012 года, Тецэу дважды добирался до четвертьфинала (2011, 2015).