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Роже и Тецэу выиграли US Open — 2017 в мужском парном разряде

8 сентября 2017, пятница. 21:13 Теннис

Голландский теннисист Жан-Жульен Роже и румын Хоря Тецэу стали победителями Открытого чемпионата США в парном разряде. В финальном матче 12-е сеяные Роже и Тецэу в двух сетах взяли верх над испанцами Фелисьяно и Марком Лопесами, получившими 11-й номер посева, со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 25 минут. Роже и Тецэу 5 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 5. На счету испанцев 3 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 брейк.

Ранее лучшим достижение Роже на US Open был выход в полуфинал турнира 2012 года, Тецэу дважды добирался до четвертьфинала (2011, 2015).

US Open — парный разряд (м) 2017. Финал
08 сентября 2017 года, пятница. 19:15 МСК
Жан-Жюльен
Роже
Хоря
Тецэу
Фелисьяно
Лопес
Марк
Лопес
6:4 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Фелисьяно Лопес
Новости. Теннис
8 сентября 2017, пятница
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