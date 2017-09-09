Чжань и Винус — в финале Открытого чемпионата США в миксте

Чжань Хаочин из Китайского Тайбэя и новозеландец Майкл Винус (3) стали финалистами Открытого чемпионата США в смешанном парном разряде, обыграв австралийку Анастасию Родионову и австрийца Оливера Мараха в двух партиях — 6:1, 7:6 (8:6).



Матч продолжался 1 час 11 минут. Победители 9 раз подали навылет, сделали 4 двойные ошибки, 32 виннера, 17 невынужденных ошибок и использовали 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Родионовой и Мараха 4 эйса, 5 двойных, 19 ударов навылет, 20 неточностей и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



В финале Чжань и Винус сыграют либо с Мартиной Хингис и Джейми Марреем, либо с Коко Вандевеге и Хорей Тецэу.