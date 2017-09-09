Надаль: теннис — огромная часть жизни Серены, и она может снова стать первой

Испанец Рафаэль Надаль уверен, что американка Серена Уильямс, которая планирует вернуться в теннис после рождения дочери в начале следующего года, может вновь стать первой ракеткой мира.



«Думаю, она вполне способна на это. Если она сохранит мотивацию, которая была у неё все эти годы, то сможет сделать всё, что угодно. Серена убедительно доказывала это, и не раз.



У такого игрока, как она, всегда есть шанс вернуться на вершину. Теннис — огромная часть её жизни, и если она сможет вновь стать первой ракеткой мира, это будет историческим достижением», — приводит слова Надаля People.