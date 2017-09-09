Тимофей Скатов отдал всего 4 гейма Дэнни Томасу в 1/4 финала юниорского US Open

Россиянин Тимофей Скатов уверенно вышел в полуфинал юниорского US Open, разгромив американца Дэнни Томаса со счётом 6:3, 6:1.



Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Тимофей не сделал ни одного эйса, допустил 2 двойные ошибки, 10 раз пробил навылет, сделал 21 невынужденную ошибку и использовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Томаса 1 эйс, 4 двойные, 15 виннеров, 30 неточностей и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



В полуфинале 16-летний Тимофей сыграет с первым сеяным, 18-летним аргентинцем Акселем Хеллером.