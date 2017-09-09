Надаль сразится с Андерсоном в финале US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал вторым финалистом Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. В полуфинале Рафаэль одержал волевую победу над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро со счётом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.



Встреча длилась 1 час 50 минут, и за это время Надаль четырежды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и взял 4 подачи соперника. Дель Потро сделал 5 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал 1 брейк-пойнт.



В финале испанец сразится с южноафриканцем Кевином Андерсоном.



Все важнейшие матчи US Open вы можете увидеть в прямом эфире эксклюзивно на каналах Eurosport и Eurosport Player.