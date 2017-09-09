Надаль: после первого сета я понял, что в игре с дель Потро надо что-то изменить

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал волевую победу над аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро в полуфинале US Open.



«В первом сете я не показывал плохую игру, просто играл слишком много напротив его бэкхенда. И он воспользовался этим, каждый раз выполняя форхенд. Я знал, что нужно что-то изменить, а единственным способом было заставить его двигаться и быть непредсказуемым, потому что по игре в первом сете я проигрывал. Так я и сделал, это сработало, и я счастлив. Не думаю, что после первого сета я допускал какие-то ошибки. В целом в начале турнира я играл хуже, а потом стал играть всё лучше и лучше с каждым матчем», — приводит слова Надаля официальный сайт US Open.