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Надаль: после первого сета я понял, что в игре с дель Потро надо что-то изменить

9 сентября 2017, суббота. 07:09 Теннис

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал волевую победу над аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро в полуфинале US Open.

«В первом сете я не показывал плохую игру, просто играл слишком много напротив его бэкхенда. И он воспользовался этим, каждый раз выполняя форхенд. Я знал, что нужно что-то изменить, а единственным способом было заставить его двигаться и быть непредсказуемым, потому что по игре в первом сете я проигрывал. Так я и сделал, это сработало, и я счастлив. Не думаю, что после первого сета я допускал какие-то ошибки. В целом в начале турнира я играл хуже, а потом стал играть всё лучше и лучше с каждым матчем», — приводит слова Надаля официальный сайт US Open.

Источник: US Open Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль Хуан-Мартин дель Потро
Новости. Теннис
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