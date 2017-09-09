Дель Потро: если честно, я зол, что упустил шанс выйти в финал

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поделился впечатлениями после поражения от испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 0:6, 3:6, 2:6.

«Что случилось после первого сета? Ничего особенно. Просто Рафа гораздо лучше провёл следующие три партии. Я же не мог выполнять удары с бэкхенда так же хорошо, как в начале матча.

Думаю, Рафа впервые так доминировал в матче со мной, но стоит признать, что и я в первый раз не мог хорошо играть с бэкхенда. Однако в целом он очень умно сыграл во втором, третьем и четвёртом сетах. Если честно, я зол, что упустил шанс выйти в финал. Может быть, завтра я успокоюсь и пойму, как здорово провёл этот турнир.

Я ни разу не почувствовал, что контролировал ход матча. Мне просто повезло сделать брейк. Рафа всё время играл мне по бэкхенд. Но когда ты не можешь хорошо выполнять этот удар в матче с Надалем на протяжении трёх-четырёх часов, то спад в игре — это лишь вопрос времени. Рафа прибавлял, начиная со второго сета. Он выполнял очень быстрые удары с обеих сторон и заслужил победу», — цитирует дель Потро официальный сайт турнира.