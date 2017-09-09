Надаль: я понимал, что сегодня должен был провести свой лучший матч на турнире

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после победы над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро в полуфинале Открытого чемпионата США со счётом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2. В финале уроженец Манакора сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном.

«Это был важный день для меня и важная победа над прекрасным соперником. Он был уверен в себе после победы над Роджером и Домиником. Он провёл немало сложных поединков на этом турнире. Но, думаю, я сыграл уверенно.

Я не видел статистику, но чувствую, что совершил не так много ошибок после первого сета. Я отлично выполнял удары навылет и здорово подавал. В целом я провёл прекрасный матч и остался доволен своей игрой.

На протяжении почти всего сезона я играю очень хорошо. Сегодня тоже. В начале турнира я действовал не лучшим образом, но с каждым днём прибавлял. Я понимал, что сегодня должен провести свой лучший матч на турнире, так как мне противостоял сильный соперник на данный момент. К тому же, как я сказал, он был очень уверен в себе.

Утром я сказал себе, что нужно играть с правильным настроем и улучшать уровень своего тенниса. Часто так сделать не получается, но сегодня всё вышло как надо. Я сыграл на уровне, который оказался достаточным для победы.

Я провожу прекрасный сезон. Конечно, я буду рад ещё больше, если выиграю US Open, но самое главное — быть здоровым и готовым к соревнованиям. В нынешнем сезоне это у меня получается», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.