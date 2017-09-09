Роже: мы с Тецэу здорово играли во всех матчах US Open, в том числе в финале

Голландец Жан-Жюльен Роже поделился впечатлениями после победы на US Open в парном разряде. В финале он в дуэте с румыном Хорей Тецэу обыграл испанцев Фелисьяно и Марка Лопесов со счётом 6:4, 6:3.

«Ключевой момент — это общение на корте и совместная борьба. По ходу матча бывает много напряжённых моментов, но мы с ними справились. Это наша сильная сторона. Мы провели две прекрасные недели, здорово играли во всех матчах, в том числе в финале.

Я поздравляю Марка и Фелисьяно. Они наши хорошие друзья. Они также отлично выступили здесь и заслуживали победы. Всё решили несколько розыгрышей. Борьба была упорной. Для нас это очень важный титул», — цитирует Роже официальный сайт тура.