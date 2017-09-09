Тецэу: мы с Роже хотели вновь испытать ощущения как после победы на Уимблдоне

Румынский теннисист Хоря Тецэу поделился впечатлениями после победы на US Open в парном разряде. В финале он в дуэте с голландцем Жаном-Жюльеном Роже обыграл испанцев Фелисьяно и Марка Лопеса со счётом 6:4, 6:3.

«Ощущения просто удивительные. Нам очень нравится выступать в Нью-Йорке. Раньше я никогда не играл на арене Артура Эша. Играть здесь в финале — это нечто ошеломляющее. Ранее моим лучшим результатом был четвертьфинал. Очень приятно, что мы одержали несколько отличных побед здесь. Мы упорно работали, чтобы выйти на такой уровень. Нам очень помогла уверенность, которую мы получили после побед над очень сильными дуэтами по ходу турнира.

Победа на Уимблдоне была очень приятной, так как это был наш первый титул. Мы очень хотели вновь испытать такие же ощущения. Здорово, что нам это удалось», — цитирует Тецэу официальный сайт тура.