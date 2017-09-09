Ф. Лопес: в финале мы не использовали свои шансы на приёме

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес прокомментировал поражение в финале Открытого чемпионата США в парном разряде. В финале он в дуэте со своим соотечественником Марком Лопесом уступил голландцу Жану-Жюльену Роже и румыну Хоре Тецэу со счётом 4:6, 3:6.

«Мы не использовали свои шансы на подаче соперников. Они же, в свою очередь, лучше сыграли на приёме, поэтому и одержали победу», — приводит слова Лопеса официальный сайт Открытого чемпионата США.

Победители получили $ 675 000 призовых, проигравшие в финале — $ 340 000.