Родина сыграет с Мертенс в первом круге турнира в Токио

Стала известна сетка женского турнира в Токио, который стартует 11 сентября. Под первым номером посеяна француженка Кристина Младенович. Она начнёт матчем с победительницей квалификации. Китаянка Чжан Шуай (2) в первом круге встретится с голландкой Рихел Хокенгамп.

Российская теннисистка Евгения Родина за выход во второй круг соревнований поспорит с представительницей Бельгии Элисе Мертенс (3).

Турнир в Токио завершится 17 сентября. В 2016 году победительницей этих соревнований стала американка Кристина Макхэйл.