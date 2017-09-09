Кудрявцева стартует в квалификации турнира в Квебеке матчем с Глушко

Стала известна сетка квалификации женского турнира в Квебеке (Канада). Единственной представительницей России в отборочных соревнованиях будет Алла Кудрявцева. 9 сентября в матче первого раунда квалификации 29-летняя уроженка Москвы сыграет с представительницей Израиля Юлией Глушко.

В случае победы россиянка встретится либо с представительницей Хорватии Айлой Томлянович, либо с хозяйкой соревнований Карсон Брэнстин (WC).

Жеребьёвка основной сетки турнира в Квебеке состоится позже. В 2016 году победительницей этих соревнований стала француженка Осеан Доден.