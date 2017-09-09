Шарапова: папа, я обещала до твоей смерти выйти к сетке с подачи. Всё впереди

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в предисловии к автобиографии «Неудержимая. Моя жизнь» обратилась к своим родителям. В частности, в обращении к отцу пятикратная победительница турниров «Большого шлема» пообещала выйти к сетке с подачи.

«Ты проложил путь, по которому я продолжаю идти каждый день. Ты никогда не говорил мне, что я должна быть победительницей. Но и обратного не говорил. Ты просто привёл меня к тому, что я стала чемпионкой. Ты не только провёл меня по этому пути, но всегда был рядом.

Твои истории невероятны, хотя рассказывать их можно и побыстрее. Ты все ещё можешь быть немного надоедливым, и сколько раз ты ни просил бы меня убрать телефон во время еды, это никогда не произойдёт. Я слишком стара для этого. Я обещала, что до твоей смерти выйду к сетке с подачи. Всё впереди. Ты ещё молод», — написала Шарапова.

Автобиография Марии Шараповой поступит в продажу 12 сентября.