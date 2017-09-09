Джокович: спасибо вам за все сообщения и любовь для Тары

Сербский теннисист Новак Джокович в своём «твиттере» поблагодарил всех за поздравления с рождением второго ребёнка. 2 сентября супруга уроженца Белграда Елена родила дочь, которую назвали Тарой. Первый ребёнок в семье Новака и Елены, которые сыграли свадьбу 10 июля 2014 года, — сын Стефан. Он появился на свет в октябре 2014-го.

«Спасибо вам за все сообщении и любовь для Тары. Мы всех вас любим», — написал Джокович.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Новака Джоковича.

На фото видна рука Новака, а также Елены, Стефана и Тары.