Шафаржова и Маттек-Сэндс получили право сыграть на Итоговом чемпионате WTA

Чешка Люси Шафаржова и американка Бетани Маттек-Сэндс стали третьей парой, обеспечившей себе право выступить на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Это произошло после снижения квалификационного порога в результате поражений пар из конца первой десятки на US Open.



Ранее на WTA Tour Finals отобрались швейцарка Мартина Хингис с представляющей Китайский Тайбэй Юнжань Чжань и россиянки Елена Веснина с Екатериной Макаровой. Отметим, что вопрос выступления там Шафаржовой и Маттек-Сэндс зависит от восстановления американки после серьёзной травмы колена, полученной на Уимблдоне, и последовавшей операции.



В виртуальную восьмёрку на данный момент входят также австралийки Кейси Деллакуа и Эшли Барти, чешки Люси Градецка и Катержина Синякова (участницы финала US Open — 2017), чешка Квета Пешке с немкой Анной-Леной Грёнефельд, а также чешка Андреа Главачкова с двумя разными напарницами — китаянкой Пэн Шуай и венгеркой Тимей Бабош. На данный момент актуальна вторая пара, Главачкова — Бабош, которая на US Open дошла до четвертьфинала.