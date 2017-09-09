А. Зверев квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне

Немец Александр Зверев стал третьим теннисистом после испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера, который гарантировал себе право на участие в Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Несмотря на поражение во втором круге US Open — 2017, Зверев точно не выпадет из первой восьмёрки (или семёрки, в случае победы южноафриканца Кевина Андерсона в Нью-Йорке).



Также в топ-8 сейчас входят австриец Доминик Тим, швейцарец Стэн Вавринка, болгарин Григор Димитров, хорват Марин Чилич и испанец Пабло Карреньо-Буста. Поскольку Вавринка, как и идущий девятым Джокович, уже объявил о досрочном завершении сезона, виртуальный список участников Лондона замыкает находящийся на десятом месте американец Сэм Куэрри. 11-м является Андерсон, отстающий от Куэрри на 100 очков.

Отметим, что по возрасту Зверев также имеет право сыграть на Итоговом турнире для игроков не старше 21 года в Милане. В число претендентов на поездку туда входят и три россиянина: Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев.