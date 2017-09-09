Текстовая онлайн-трансляция финала US Open Кис — Стивенс

Американка Мэдисон Кис (15) встретится со своей соотечественницей Слоан Стивенс (PR) в финале Открытого чемпионата США — 2017. Единственный предыдущий поединок между ними в профессиональном теннисе завершился лёгкой победой Стивенс — 6:4, 6:2 во втором круге Майами — 2015.

Отметим, что чуть больше месяца назад, перед стартом турнира серии Premier в Торонто, потерявшая все рейтинговые баллы из-за травмы Стивенс была 934-й ракеткой мира, набрав лишь 10 очков за первый круг Уимблдона — 2017. После полуфиналов Торонто и Цинциннати, а также выхода в финал US Open она обеспечила себе подъём как минимум на 22-ю строчку.

И для Кис, и для Стивенс лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» ранее были полуфиналы Australian Open. Мэдисон сыграла на этой стадии в 2015 году, Слоан — в 2013-м.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Поединок начнётся в 23:00 по московскому времени.