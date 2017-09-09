Кудрявцева победила Глушко в первом круге квалификации турнира в Квебеке

Россиянка Алла Кудрявцева вышла во второй и последний раунд квалификации турнира WTA International в Квебеке (Канада), матчи основной сетки на котором пройдут с 11 по 17 сентября. 29-летняя Кудрявцева обыграла израильтянку Юлию Глушко (8) в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. Эйсов не было ни у одной из соперниц. Кудрявцева допустила 4 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 14. У Глушко было 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.



За выход в основную сетку Алла поспорит с хорваткой Айлой Томлянович (4).