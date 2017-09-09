Скатов проиграл Хеллеру в полуфинале юношеского Открытого чемпионата США

16-летний россиянин Тимофей Скатов не сумел пробиться в финал юниорского US Open, уступив 18-летнему аргентинцу Акселю Хеллеру (1) со счётом 1:6, 6:7 (7:9).



Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Хеллер 6 раз подал навылет, сделал 1 двойную ошибку, 18 виннеров и 21 невынужденную и использовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Скатова 2 двойные, 20 ударов навылет и 36 неточностей. Эйсов у Тимофея не было, а единственный заработанный брейк-пойнт он реализовал.



Отметим, что на тай-брейке у Скатова было два сетбола, в том числе один на своей подаче, а при счёте 5:4 в свою пользу он был в двух мячах от победы, поведя со счётом 30:0 на приёме.



Соперником Хеллера в финале станет либо финн Эмиль Руусувуори, либо китаец У Ибин.