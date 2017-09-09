Мугуруса — первая участница Итогового чемпионата WTA в Сингапуре

В женском одиночном разряде стала известна первая теннисистка, которая сыграет на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. В нынешнем сезоне в туре нет явного лидера, с чем и связано то, что первая участница WTA Tour Finals определилась только к концу US Open. Ею стала испанка Гарбинье Мугуруса, которая 11 сентября впервые в карьере поднимется на вершину рейтинг-листа.



Почти обеспечила себе участие в Сингапуре и румынка Симона Халеп — на данный момент от квалификационного порога её отделяют 165 очков. От Мугурусы Халеп отстаёт на 282 балла. Далее идут Элина Свитолина, Каролина Плишкова, Винус Уильямс, Каролина Возняцки, Йоханна Конта и Елена Остапенко. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова занимает десятую строчку, отставая от Остапенко на 647 очков.



Итоговый турнир года пройдёт с 22 по 29 октября.