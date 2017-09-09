Дель Потро — болельщикам: спасибо за вашу любовь, я этого не забуду

28-летний аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, одержавший по пути к полуфиналу US Open волевую победу с 0:2 по сетам над австрийцем Домиником Тимом, а затем обыгравший швейцарца Роджера Федерера в четырёх партиях, выразил благодарность болельщикам за поддержку на этих соревнованиях.



«Незабываемый турнир. Спасибо за вашу любовь и поддержку на этих соревнованиях. Я этого не забуду», — написал дель Потро в своём «твиттере».



В полуфинале Хуан-Мартин проиграл испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:4, 0:6, 3:6, 2:6.