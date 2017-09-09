Димитров: потрясён известиями о разрушениях на Британских Виргинских Островах

Болгарин Григор Димитров прокомментировал новости о разрушениях на Британских Виргинских Островах, нанесённых ураганом «Ирма». Эта зависимая от Великобритании территория, находящаяся на северо-востоке Карибского моря, включает в себя более 50 островов, из которых 15 являются необитаемыми. Англии острова принадлежали с 1672 года.



«Глубоко потрясён ужасными известиями о разрушениях на Британских Виргинских Островах. Был там в прошлом году, и мне очень понравились эти прекрасные места», — написал Димитров в своём «твиттере».