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Димитров: потрясён известиями о разрушениях на Британских Виргинских Островах

9 сентября 2017, суббота. 23:47 Теннис

Болгарин Григор Димитров прокомментировал новости о разрушениях на Британских Виргинских Островах, нанесённых ураганом «Ирма». Эта зависимая от Великобритании территория, находящаяся на северо-востоке Карибского моря, включает в себя более 50 островов, из которых 15 являются необитаемыми. Англии острова принадлежали с 1672 года.

«Глубоко потрясён ужасными известиями о разрушениях на Британских Виргинских Островах. Был там в прошлом году, и мне очень понравились эти прекрасные места», — написал Димитров в своём «твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Григор Димитров
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